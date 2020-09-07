Большой Конюшенный мост уйдет на капитальный ремонт

Конюшенный мост будут ремонтировать 16 месяцев. Фото: Госглавэкспертиза СПб

Большой Конюшенный мост ждет капитальный ремонт. Работы на исторической переправе одобрило петербургское управление Госглавэкспертизы. Ремонтировать конструкцию будут в течение почти полутора лет.

- Продолжительность капитального ремонта, финансирование которого планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета, составит 16 месяцев, - сообщает пресс-служба ведомства.

Проектом предусмотрены: расчистка гранитных поверхностей, ремонт или замена гранитной облицовки устоев, чистка и покраска перильного ограждения. Кроме этого, на проезжей части и тротуарах поменяют асфальт.

Напомним, что чугунный мост через Мойку был построен в 1828 году на месте деревянного, носившего название «Греческий». Авторами новой переправы стали Егор Адам, Вильгельм фон Треттер и Вильям Гесте.

Последний раз Большой Конюшенный мост капитально ремонтировали больше 80 лет назад. Точные сроки нынешних работ пока не названы.