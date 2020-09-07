Александр Беглов подвел итоги первой недели сентября в Санкт-Петербурге

Глава Петербурга Беглов поделился итогами работы за прошедшую неделю Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В понедельник, 7 сентября 2020 года, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги первой недели осени. На своей странице "ВКонтакте" градоначальник рассказал о начале учебного года, очередных снятиях ограничений и своей вакцинации от гриппа.

- Проверил, как организовано бесплатное горячее питание школьников, - сообщил Беглов. - Лично убедился в том, что в сложной эпидемической ситуации соблюдаются все меры безопасности.

Градоначальник рассказал о своем визите на 1 сентября в новую школу №573 на Комендантском проспекте с двумя спортивными залами, бассейном и лифтами для маломобильных учеников. Также в Приморском районе впервые за 10 лет было построено новое здание для школы искусств.

Было принято решение с 12 сентября возобновить работу петербургских театров, кинотеатров и фуд-кортов.

В городе началась прививочная кампания и Беглов одним из первых сделал вакцинацию от гриппа.

- Призываю каждого петербуржца позаботиться о себе и своей семье. Сезонный грипп может усугубить течение любого заболевания, в том числе вызванного COVID-19, - отметил градоначальник.

Также губернатор проинспектировал строительство нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице, которое было начато два месяца назад.