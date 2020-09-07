85 пьяных водителей поймали в Санкт-Петербурге за выходные

Полиция провела масштабный профилактический рейд по выявлению нетрезвых водителей в Петербурге и Ленобласти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дне ночи подряд с 4 по 6 сентября в Санкт-Петербурге и ближайших окрестностях проходил масштабный рейд по поимке водителей, севших за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. За выходные полицейские проверили более 2 тысяч машин - выявлено 85 нарушителей.

- Двое из них привлечены к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, трое – к административной ответственности за употребление наркотических средств. Еще 50 пойманы за рулем пьяными. 30 водителей привлечены к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оказалось, что шестеро из них раньше уже попадались на езде в нетрезвом виде. Теперь, вместо административных дел, а них возбудили уголовные.

Подобные рейды проводятся для того, чтобы предупредить и сократить трагические аварии, поскольку именно опьянение является одним из факторов ДТП.