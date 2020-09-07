В Пулково задержали участника убийства инкассатора 12-летней давности

В Пулково задержали обвиняемого в убийстве 12-летней давности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В аэропорту Пулково задержали мужчину, который 12 лет скрывался от правосудия за нападение и убийство инкассатора. В понедельник, 7 сентября, в транспортной полиции рассказали, что 45-летнего обвиняемого обнаружили в пассажирском терминале, когда он собирался улететь из Санкт-Петербурга.

- Мужчина планировал сесть на рейс из Северной столицы в Челябинск, однако был задержан сотрудниками транспортной полиции, - рассказали в ведомстве.

Несостоявшийся пассажир, уроженец Кабардино-Балкарской республики. На протяжении 12 лет он находился в федеральном возрасте за то, что в 2008 году в составе преступной группы напал и убил инкассатора с целью ограбления.

Все это время мужчина скрывался от правосудия с одной из стран ближнего зарубежья. Сейчас он пытался вернуться на родину по поддельным документам.