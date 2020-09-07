Мощный ливень обрушится на Ленинградскую область 10 сентября

МЧС предупредило жителей Ленобласти о надвигающемся ливне Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильные дожди надвигаются на Ленинградскую область. МЧС региона в понедельник, 7 сентября 2020 года, сообщило, что по прогнозу синоптиков 10 сентября пройдет мощный ливень. В связи с этим спасатели предупредили местных жителей о том, что в непогоду нахождение на улице становится опасным.

- Во время ливня увеличивается вероятность ДТП, ЧП на воде и в воздухе. Кроме того, могут возникнуть проблемы с подачей электричества и другие коммунальные аварии, - напомнили в МЧС.

Жителям посоветовали на время дождей по возможности оставаться в помещении. Автомобилистам избегать туннелей, дорог под мостами и других мест, где может скапливаться вода.

Дожди в Ленобласти ожидаются и в понедельник, 7 сентября. Однако в большинстве районов они будут небольшие или умеренные. Температура воздуха днем плюс 13-18 градусов, ночью опустится до 7-12 градусом тепла.