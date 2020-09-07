БДТ имени Товстоногова начинает новый театральный сезон

С 9 сентября БДТ начинает новый, 103-й сезон. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 9 сентября легендарный петербургский БДТ - Большой драматически театр имени Георгия Товстоногова начинает новый сезон. Уже 103-й по счету. Первым спектаклем после долгого перерыва станет первый эпизод постановки «Три толстяка» Андрея Могучего.

- Первыми премьерами нового сезона БДТ станут спектакли, выпуск которых не состоялся весной и летом 2020 года в связи с пандемией коронавируса. А заключительная часть театрального сериала Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7», состоится на Основной сцене БДТ до конца года, - сообщает пресс-служба театра.

При этом все билеты, купленные петербуржцами еще по весне и не возвращенные в кассу, будут действительны и сейчас. В дирекции БДТ газету «Петербургский дневник» заверили, что беспокоиться зрителям не стоит и «двойных» билетов не будет - все контролирует электронная система.

Отметим, что с 13 сентября начинает работать и вторая сцена БДТ - знаменитый Каменоостровский театр. Здесь вечером воскресенья дадут комедию по Ивану Вырыпаеву «Летние осы кусают нас даже в ноябре».