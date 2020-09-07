Маршрутчиков оштрафовали на 3,3 миллионов рублей за 8 месяцев 2020 года в Санкт-Петербурге

Комитет по транспорту подвел итоги противодействия работе нелегальных перевозчиков в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по транспорту отчитался о ходе борьбы с нелегальными перевозчиками в Санкт-Петербурге за 8 месяцев 2020 года. В городе было проверено более пяти тысяч маршруток. Об этом 7 сентября сообщил председатель комитета Кирилл Поляков.

- Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности более 1000 водителей. Комитетом по транспорту возбуждено 198 дел об административных правонарушениях, вынесено 195 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафов на сумму 3,3 миллионов рублей, - рассказал Поляков.

Также комитет проводит проверку того, как все перевозчики делают санитарную обработку транспорта. Проведено 38 указанных мероприятий, проверено более 920 автобусов 15 компаний-перевозчиков. По результатам мероприятий эксплуатация более 80 транспортных средств запрещена, автобусы возвращены в парки для устранения неисправностей.

Рейды проводятся, в том числе, в рамках подготовки перехода общественного транспорта Санкт-Петербурга на новую модель транспортного обслуживания.