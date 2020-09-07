Петербуржцы не смогут попасть в Финляндию и после 8 сентября

Финская граница останется закрытой и после 8 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жителям Петербурга и Ленобласти вновь придется отложить долгожданные поездки в Финляндию. 7 сентября власти соседней страны объявили о продлении действующих ограничений на внешних границах.

- Ограничения на пересечение внешней границы Финляндии сохраняются. На данный момент действуют ограничения вступившие в силу с 24 августа 2020 года, - сообщает пресс-служба Посольства Финляндии в России.

Другими словами, свободный въезд в Суоми сохраняется для отдельных стран Еврозоны: Италия, Латвия, Литва, Эстония и т.д., а также для граждан Швейцарии, Лихтенштейна, Южной Кореи, Грузии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.

Россия остается в списке государств, граница для которых закрыта за редкими исключениями. Попасть в Финляндию могут водители-международники, члены экипажей судов и т.д., а также люди, едущие на похороны близких, имеющие родных - для воссоединения семьи и студенты-очники, учеба которых начинается осенью.

Сроки продления ограничений не указаны.