8 сентября проезд в транспорте Санкт-Петербурга будет бесплатным для ветеранов

8 сентября проезд в транспорте для ветеранов будет бесплатным. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

8 сентября, по случаю Дня памяти жертв блокады, петербургских ветеранов проезд в общественном транспорте будет бесплатным. Правило распространяется на все «социальные» маршруты автобусов, а также трамваи, троллейбусы и метро. Для подтверждения льготы попросят показать документы.

- Право бесплатного проезда предоставляется следующим категориям пассажиров: ветеранам и инвалидам Великой Отечественной Войны, жителям блокадного Ленинграда, лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

При этом воспользоваться льготой могут не только жители Петербурга, но и все люди, в том числе иногородние и имеющие иностранное гражданство.

Напомним, что именно 8 сентября 1941 года сомкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Осада города продержалась 872 дня и стоила жизни более чем полумиллиону его жителей и защитников.