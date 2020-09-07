Испуганный чихуахуа заблудился в толпе людей на площади Восстания

В центре Петербурга ищут хозяев потерявшегося чихуахуа Фото: СОЦСЕТИ

Трогательное видео опубликовали в социальной сети жители Санкт-Петербурга днем в понедельник, 7 сентября 2020 года. На кадрах маленький песик породы чихуахуа бегает по площади Восстания, у входа в метро, и вглядывается в прохожих людей. По растерянному и испуганному виду животного понятно, что оно потерялось.

- Бедный маленький. Растерялся, ищет хозяина. Под колеса не попал бы. Не в курсе, еще там он? - стали сопереживать собаке пользователи соцсетей. - Напуган... Кругом чужие... Жалко малыша.

Несколько горожан пришли на площадь Восстания, чтобы забрать собаку на передержку, пока не найдется хозяин. Однако на месте никто малыша не застал.

- На месте собаки нет! Запись опубликована поздно, его там видели часа в три дня. Либо убежал, либо кто-то забрал, - рассказала неравнодушная петербурженка.

О местоположении собаки на данный момент не известно. Сообщений от хозяина о пропажи животного также не появлялось.