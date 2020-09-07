Памятник Маршала Говорова открыли в Санкт-Петербурге накануне дня памяти блокады

В Петербурге открыли бюст Маршала Говорова – героя Ленинградской Победы / Фото: Смольный

В понедельник, 7 сентября 2020 года, у школы "Балтика-Колледж" имени Маршала Говорова в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие бюста военному деятелю. В апреле 1942 года, когда Ленинград уже находился в блокаде, Леонид Говоров принял командование Ленинградским фронтом и сыграл решающую роль в прорыве "кольца".

- Завтра — памятный и скорбный день. 8 сентября 1941 года фашисты полностью окружили наш город. Блокада длилась почти 900 дней, знаменитая Ленинградская битва - 37 месяцев, - сказал на церемонии губернатор Александр Беглов. - Этого замечательного человека очень любят в нашем городе и по всей стране. Его любили простые солдаты. Леонид Говоров всегда тщательно прорабатывал все операции – думал о том, чтобы уберечь как можно больше людей.

По приказу маршала солдаты рыли окопы в человеческий рост, чтобы бойцы могли скрываться от шквала вражеского огня.

Автором памятного бюста стал петербургский скульптор и профессор академии имени барона Штиглица Лева Бейбутян.