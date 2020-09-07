61-летняя петербурженка накачала лекарствами знакомую пенсионерку, обокрала и бросила умирать

61-летнюю петербурженку отдадут под суд за разбой в отношении пенсионерки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургское управление следственного комитета завершило работу по делу 61-леней пенсионерки, которая «накачала» лекарствами свою 60-летнюю знакомую, после чего обчистила и бросила в беспомощном состоянии.

- Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемая в 2018 году познакомилась с 60-летней потерпевшей в общественном транспорте, после чего они продолжили общаться. 17 сентября 2019 года она пришла к ней в квартиру, где обманным путем ввела сильнодействующие лекарственные средства, - сообщает пресс-служба СК.

После того, как хозяйка квартиры «отключилась», подруга похитила шубу и прочие ценности, всего на 63 тысячи рублей, а затем сбежала.

Потерпевшую нашел сын, который вызвал скорую. Женщину удалось спасти.

А ее знакомую вскоре задержали. Злодейке предъявили обвинения по статьям «Разбой» и «Оставление в опасности». Максимальное наказание - восемь лет лишения свободы.