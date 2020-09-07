Транспорт встал в огромную пробку на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге

ДТП троллейбуса и такси собрало пробку на Ленинском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Огромная и почти «мертвая» пробка была замечена днем 6 сентября на Ленинском проспекте. машины и общественный транспорт стояли от одноименной станции метро в сторону Московского проспекта.

- И без того большая пробка, так еще троллейбусы стоят из-за аварии. Выбирайте пути объезда. Правая полоса вся забита троллейбусами, - сообщают очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Виновником «торжества» стал таксист, притершийся к отъезжавшему от остановки троллейбусу. Особенно обидно, что в ДТП попала новенькая пассажирская машина белорусского производства. Несколько сочлененных «Витовтов» пришли в Петербург лишь месяц назад.

Другим троллейбусам объехать проблемное место не получилось. Лишь к пяти часам вечера последствия аварии были устранены. Сейчас затруднения на Ленинском проспекте остаются, но не такие масштабные, как пару часов назад.