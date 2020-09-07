Из-за ремонта путепровода в Каменногорске до конца 2020 года перекроют движение в Ленинградской области

В Ленобласти ограничат движение по нескольким дорогам Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области ограничат движение для транспорта по нескольким дорогам. Как стало известно в понедельник, 7 сентября 2020 года, в Каменогорске начинается ремонт путепровода через железную дорогу. Из-за этого трасса Каменногорск — Лесогорский будет перекрыта до конца года.

- Путепровод закрывается на ремонт до 31 декабря. Пути объезда предусмотрены по трассам Комсомольское — Приозерск и А-181 «Скандинавия», - рассказали в дорожном комитете Ленобласти.

Также перекрытия предусмотрены во время чемпионата по ралли. 19 сентября, с 10 до 12:30 и с 15:30 до 18:00 ограничат движение на участке дороги Черничное — Пионерское с объездом по трассам Советский — Дятлово —автодорога Молодежное — Верхнее Черкасово, Молодежное — Верхнее Черкасово и Высокое — Синицыно. Также с 10:30 до 13:00 и с 15:00 до 17:30 перекроют участок Высокое — Синицыно с обеспечением объезда по дорогам Зеленогорск — Приморск — Выборг и «Подъезд к деревне Лужки».