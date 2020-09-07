Посетителей "Охта Молл" экстренно эвакуировали из торгового центра в Санкт-Петербурге

Очевидцы сообщили об эвакуации в ТЦ «Охта Молл» в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Днем в понедельник, 7 сентября 2020 года, в торговом центре "Охта Молл", расположенном на Брантовской дороге, 3, в Санкт-Петербурге, произошла эвакуация. Около 16:30 часов горожане сообщили в социальной сети о том, что всех посетителей попросили экстренно покинуть торговые залы и выйти на улицу.

- Что случилось? - стали интересоваться петербуржцы в соцсети.

Однако никто из посетителей причину назвать не смог. Задымления в помещениях люди не видели, потом тоже. Некоторые стали шутить, что в торговый центр зашел человек без защитной маски, из-за чего всех срочно выгнали.

Спустя час торговый центр так и не открыли. По предварительным данным, "Охта Молл" будет закрыт до 18:00 часов, пока не закончатся все проверки.

Причина прекращения работы ТЦ на данный момент устанавливается.