Смольный урезал финансирование строительства Красносельско-Калининской линии метрополитена

В Петербурге перераспределили деньги на строительство новых станций метро Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Санкт-Петербурга перераспределило деньги на строительство новых станций метрополитена. В понедельник, 7 сентября 2020 года, на сайте Смольного появился соответствующий документ, подписанный губернатором города Александром Бегловым.

- Стоимость объемов работ на 2020 год при на строительство Красносельско-Калининской (коричневой) линии от станции "Казаковская" до станции "Обводный канал 2" с электродепо "Красносельское" уменьшилась на 1 миллиард 162 миллиона рублей, - говорится в опубликованном документе.

При этом ровно на эту сумму увеличилась стоимость работ при строительстве Лахтинско-Правобережной (оранжевой" линии метрополитена от станции "Спасская" до станции "Морской фасад", куда входят "Театральная" и "Горный институт". Таким образом, бюджет на продление оранжевой линии метро в текущем году увеличился до 2,1 миллиарда рублей.

Напомним, что в планах города открыть новые станции оранжевой линии в 2022 году, коричневой в 2023 году.