Главную медсестру петербургской поликлиники оштрафовали на 50 тысяч рублей

В Петербурге медсестру наказали за не обеззараженные медотходы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге Ленинградский районный суд в понедельник, 7 сентября 2020 года, привлек к административной ответственности главную медсестру городской поликлиники № 24 Невского района. Во время санитарно-эпидемиологического расследования выяснилось, что в медицинском учреждении неправильно утилизируют отходы.

- В медучреждении отходы класса «В» из отделения скорой помощи на Рижском проспекте перевозятся для утилизации на площадку поликлиники на набережной Обводного канала без должного обеззараживания, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурге.

Ситуация усугубилась тем, что в городе началась пандемия коронавируса. Эти нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов могли способствовать распространению инфекции.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.