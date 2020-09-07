ТЦ «Охта Молл» возобновил работу после срочной эвакуации в Санкт-Петербурге

ТЦ «Охта Молл» в Санкт-Петербурге возобновил работу после эвакуации. Фото: СОЦСЕТИ

ТЦ «Охта Молл» в Санкт-Петербурге вновь открыл свои двери для всех посетителей спустя 2 часа после экстренной эвакуации. Напомним, горожане стали массово сообщать в соцсетях о том, что всех, кто находится в торговом центре, попросили на выход. Причины срочной эвакуации тогда не сообщались. Некоторые предположили, что виной всему очередное сообщение от лжеминера. Около 19:00 на странице «Охта Молл» в Instagram посетителей оповестили об окончании проверки.

- «Охта Молл» возобновил работу. Ждем вас в прежнем режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства, - рассказали в соцсетях торгового центра.

Петербуржцы атаковали ТЦ в комментариях вопросами о причинах эвакуации, но их решили официально не озвучивать. К слову, никаких задымлений в торговых помещениях посетитеи не заметили.

Добавим, что лжеминеры вернулись в Санкт-Петербург минувшим летом после спада запретов по коронавирусу.