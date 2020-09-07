Девушка на Volkswagen Golf сбила 11-летнего мальчика на Курляндской улице

Иномарка сбила ребенка на Курляндской улице в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

11-летнего мальчика сбили на Курляндской улице в Санкт-Петербурге. ДТП произошло около 18:17 возле дома №24. Известно, что ребенок оказался под колесами Volkswagen Golf. За рулем иномарки находилась 23-летняя девушка. По предварительной информации, мальчик вышел на дорогу в неположенном месте, вне зоны пешеходного перехода. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

- В результате ДТП мальчик получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в больницу. По факту происшествия проводится проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ГИБДД добавляют, что за прошедшие выходные в городе и во всем регионе участились случаи наезда на пешеходов. Инспекторы просят водителей быть крайне внимательными на дорогах, особенно в неосвещенных участках. Пешеходам же советуют в темное время суток носить на одежде светоотражающие элементы.