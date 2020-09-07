Большого зайца на водопое заметили в Ленобласти

Заяц пришел попить из лесной речки в Ленобласти и попал в объектив фотоловушки. Фото: vk.com/n_svirsky

Одинокого зайца на водопое заметили в Ленинградской области. Все благодаря фотоловушкам, установленным на разных участках Нижне-Свирского государственного заповедника. В этот раз на камеру попал прыткий беляк больших размеров. Заяц ненадолго задержался у воды, чтобы слегка промочить горло, а потом поскакал обратно в лес как ни в чем не бывало.

- Тихими утрами животные выходят на водопой к устью лесной речки. Несмотря на всю свою осторожность, заяц-беляк попал в объектив нашей фотоловушки, - рассказали сотрудники заповедника в своей официальной группе во «Вконтакте».

Напомним, что в фотоловушку заповедника уже много кто попадал. Из последних – хозяйственный барсук, который обустраивал себе норку, а потом прихорашивался на камеру. А вот минувшей весной к объективу подошла стая волков вместе с одиноким медведем. Их привлек солонец.