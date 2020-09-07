Петербуржцы «нагуляли» в заповедниках на штрафы в 450 тысяч рублей за лето 2020 года

Смольный отчитался о нарушениях петербуржцев в заповедниках минувшим летом. Фото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Комитет по природопользованию выписал петербуржцам штрафов на сумму почти в 450 тысяч рублей за лето 2020 года. Все из-за нарушений на заповедных территориях Северной столицы. Из самых распространенных административных проступков – разведение костров и использование мангалов. Также досталось и тем, кто передвигался на моторной лодке по озерам Лахтинский Разлив и Сестрорецкий Разлив и рыбачил на реке Черная.

Самый распространенный штраф - за мангалы. Фото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

- Специалисты выявили больше всего нарушений на территории заказника «Юнтоловский» и памятника природы «Комаровский берег» - 49 и 38 соответственно. Все проступки касались правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Нарушения влекут штраф в размере до 4 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что на заповедных территориях нельзя разводить костры, рубить деревья и кустарники, а также, например, рыбачить и оставлять транспорт.