Петербуржцы делятся фотографиями сентябрьской двойной радуги в соцсетях

Петербуржцы радуются двойной радуге в сентябре 2020 года. Фото: vk.com/lahta_spb

Вечер 7 сентября порадовал жителей Санкт-Петербурга и области двойной радугой. Фотографии красивейшего природного явления появились в группах «Лахта Онлайн» и «Девяткино LIVE» во «Вконтакте». Радугу видели минимум в Мурино и в Приморском районе. Судя по комментариям, для многих этот сюрприз скрасил дорогу домой в тяжелый понедельник после дождичка. Горожане схватились за свои телефоны и принялись как можно скорее фотографировать «подарок с небес».

Фотографии природного явления выглядят весьма эффектно. Фото: vk.com/lahta_spb

- На фото не так эффектно, как в реальности!

- А еще красивый закат затем был.

- Двойная радуга на удивление бывает довольно часто. У меня тоже много фотографий с двойной радугой! Может, к деньгам!

Двойную радугу видели в нескольких районах Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/lahta_spb

Добавим, что небольшой дождь сохранится в Северной столице и во вторник 8 сентября. Ночью температура воздуха опустится до +9 градусов по Цельсию, а днем – поднимется до +18. Синоптики ждут переменную облачность.