Росгвардейцы схватили петербуржца, кидавшегося с топором на женщин

Петербуржец с топором угрожал убийством двум женщинам на проспекте Маршала Жукова. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неадекватный петербуржец накинулся с топором на двух женщин посреди ночи на проспекте Маршала Жукова. Подругам повезло, что буйного мужчину заметили другие горожане, которые поспешили вызвать на место правоохранительные органы. Бояться было чего, ведь неадекват угрожал женщинам убийством, то и дело демонстрируя «любимое» оружие Раскольникова. К счастью, поблизости оказался наряд группы задержания Росгвардии.

- Около одного из домов на проспекте Маршала Жукова мужчина, держащий в руках топор, угрожал расправой двум женщинам. К данному адресу незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны. Добравшись на место происшествия, росгвардейцы задержали правонарушителя, а затем передали его сотрудникам 8-го отдела полиции, - передает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Топор у мужчины изъяли. На место приезжала следственно-оперативная группа. Будущее неадеквата не сулит ему ничего хорошего.