Васильевский остров останется без электричества во вторник 8 сентября

На Васильевском острове почти на сутки отключат электричество во вторник 8 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителей Васильевского острова предупредили об отключении электричества во вторник 8 сентября. Блэкаут грядет практически на полный рабочий день – с 10 часов утра до 6 вечера. Все из-за аварийных работ, которыми должны заняться сотрудники «Ленэнерго». Впрочем, неудобства будут не во всем районе, а только на шести улицах.

- 8 сентября, на время проведения ремонтных работ в диапазоне с 10:00 до 18:00, будет прекращена подача электроэнергии абонентам по адресам: 6-я линия В.О., д. 21, д. 23; 7-я линия В.О., д. 34-36; Волховской пер., д. 3; Средний пр. В.О., д. 4, д. 6, д. 8; Кадетская линия д. 21, д. 23, д. 25, лит. А; Тучков пер. д. 13/6, д. 16, д. 18, д. 20. «Ленэнерго» приносит извинения за возможные неудобства и благодарит за понимание! – сообщает пресс-служба администрации Василеостровского района.