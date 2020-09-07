Истеричный мужчина проехался на капоте легковушки возле «Елизаровской»

Отчаянного мужчину на капоте авто, бьющего кулаками по лобовому стеклу, заметили в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Неадекватного мужчину прокатили на капоте «Лады» по улице Ольминского, которая находится возле станции метро «Елизаровская». Видеозапись с «тест-драйвом» легковушки опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По неизвестной причине мужчина забрался на капот машины и принялся от всей души биться в истерике, нанося по лобовому стеклу мощные удары кулаками. Водитель авто при этом продолжал спокойное движение до поры до времени.

- «Двенашка» с человеком на капоте, который отчаянно стучался в лобовое стекло, проехалась по улице Ольминского. Потом пассажир не удержался и упал на перекрестке, - рассказывают авторы видеозаписи.

После этого автомобиль уехал дальше, а пассажир остался лежать на асфальте. Комментаторы новости предполагают, что хулиган либо словил «белочку», либо что-то не поделил с водителем, отчего конфликт завел обоих настолько далеко.