Воспитательницу детского сада, где на прогулке умерла 3-летняя девочка, осудят в Санкт-Петербурге

Прокуратура направит в суд уголовное дело воспитательницы детского сада в Санкт-Петербурге, где умерла 3-летняя девочка, застрявшая в горке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное по громкому делу в отношении 34-летней воспитательницы детского сада, которая не заметила, как 3-летняя девочка умерла, попав головой между перегородками на детской горке. Напомним, малышка провисела так около 10 минут и задохнулась.

- По версии следствия, воспитательница не обеспечила контроль за ребенком, который во время прогулки застрял в игровой горке. Ребенок получил тяжкий вред здоровью и скончался в тот же день, не приходя в сознание. Уголовное дело направится в районный суд для рассмотрения по существу, - передает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Добавим, что воспитательнице грозит в худшем случае до трех лет колонии и запрет на работу в определенных должностях. Но все может обернуться и ограничением свободы на такой же срок.