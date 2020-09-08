Останки шести солдат с винтовками, погибших во время ВОВ, нашли под Пушкиным

Останки красноармейцев нашли в Санкт-Петербурге под Пушкиным. Фото: vk.com/id5338794

Поисковики обнаружили останки шести красноармейцев в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Павшие бойцы лежали в глубокой траншее. Раскопки велись с помощью экскаватора. Под землей членов РСО «Пулковские высоты» и «Высота» помимо солдат ждали и различные вещи, но что особенно важно – смертные медальоны, благодаря которым можно установить личности погибших.

У двоих солдат обнаружили смертные медальоны. Фото: vk.com/id5338794

- Найдены останки шести бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Бойцы лежали в глубокой траншее, у двоих обнаружены смертные медальоны! Также найдены две винтовки: СВТ-40 и винтовка Мосина с примкнутым к ней штыком. Возможно, это те же бойцы и командиры 8-й роты, которые пропали без вести 8 декабря 1941 года, - рассказывает поисковик Андрей Пименов из ПО «Высота» на своей личной странице во «Вконтакте».

Напомним, что чуть ранее в Пушкинском районе нашли останки красноармейца в овчинном тулупе и валенках.