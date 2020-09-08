Петербуржец, обвиняемый в убийстве жены на глазах у детей, попросил суда присяжных

Суд присяжных решит судьбу петербуржца, обвиняемого в жестоком убийстве жены на глазах у детей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Юрист, которого обвиняют в жестокой расправе над женой в присутствии малолетних детей, попросил суда присяжных, надеясь на пощаду. Напомним, в ночь на 3 августа прошлого года в квартире одного из домов на Кушелевской дороге в ванной обнаружили окровавленной тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Рядом сидел ее муж, а в соседней комнате рыдали малыши двух и пяти лет.

Страшную картину увидел первым тесть мужчины. Шокированный отец не успел спасти дочь, хотя вызвал на место «скорую» и полицию. Пенсионер заверяет – зять сообщил ему, что совершил преступление из-за подозрений в измене.

- От полученных повреждений женщина скончалась. После чего муж решил свести с собой счеты, однако ему вовремя оказали медицинскую помощь. Сам подсудимый вину в убийстве теперь не признает. На 2 октября Санкт-Петербургский городской суд назначил отбор присяжных, которым предстоит изучить дело о жестокой расправе над женщиной, - пишет «Мойка78».