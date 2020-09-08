«Добрый» рыжебород подвез петербуржца до дома за 230 тысяч рублей

Лжетаксист похитил у пьяного петербуржца 230 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржец вмиг лишился почти 230 тысяч рублей после того, как «добрый самаритянин» подвез его до дома. Мужчина признался полиции, что перебрал с алкоголем. По его словам, он слишком разошелся в ресторане, а идти пешком в родную квартиру уж больно не хотелось. Тут-то к нему и подскочил рыжебородый незнакомец, предложивший «бесплатную» услугу такси.

Проспавшись, петербуржец понял, что не видать ему ни своего смартфона, ни банковской карты. Пришлось идти в ближайший отдел МВД.

- У мужчины украли смартфон стоимостью около 13 тысяч рублей и две банковские карты, с которых вскоре списали 216 тысяч рублей. Заявитель смутно помнил «волонтера», подвозившего его. Марку автомобиля и его номер он не сказал. Зато отчетливо запомнил, что «таксист» был одет в кожаную куртку черного цвета. На вид ему около 30 лет, рост от 170 до 175 сантиметров, телосложение нормальное, носит рыжую бороду. Злоумышленника уже ищут, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.