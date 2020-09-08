Дожди и до +18 градусов: погода на 8 сентября в Санкт-Петербурге

Во вторник в Петербурге будет дождливо. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Осень все больше и больше вступает в свои права. Утром из дома без куртки не выйдешь – холодно. А днем хоть еще и тепло, но уже не слишком. Тем более, что в Петербург пришли дожди. Такой будет погода и в наступивший вторник, 8 сентября.

- В Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха утром составит +11…+13, днем +16…+18 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Петербурге облачно, контрольный термометр показывает +11,5. Ветра нет совсем, а давление составляет 759,4 мм ртутного столба. Влажность достигает 98%.

Надо сказать, что и в дальнейшие дни недели погода будет становиться все более осенней. Ночью и утром в среду в городе будут дожди, а днем – кратковременные осадки. Температура не поднимется выше +17 градусов.

В четверг, 10 сентября, будет еще на градус прохладнее и с дождями весь день.