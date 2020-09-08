«Мазда» играла в догонялки с мотоциклом и влетела в столб на Московском проспекте

Красная "Мазда" влетела в столб после гонок с мотоциклом. Фото: vk.com/spb_today

Серьезным ДТП закончились уличные гонки, которые устроил водитель красной «Мазды» на Московском проспекте. В ночь на вторник он решил посоревноваться в скорости с проезжавшим мимо мотоциклом, не справился с управлением и влетел в столб.

- На пересечении Гастелло и Московского проспекта «Мазда» играла в гонки с мотоциклом, - пишет очевидец происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как итог мужчина привел фото, где красная иномарка с разбитым «носом» стоит в столбе. По словам других свидетелей инцидента, мотоциклист не пострадал. Больше того, он вообще ни с кем не устраивал соревнований, а просто ехал домой.

Зато в аварии пострадала другая иномарка, которую «Мазда» задела перед столкновением со столбом.

Официальных данных о пострадавших от ГИБДД не поступало. В причинах и обстоятельствах инцидента разберется Госавтоинспекция.