Больше 130 нарушителей поймали на заповедных территориях Санкт-Петербурга за лето

Почти 100 любителей шашлыков оштрафовали за отдых в заповедных зонах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Больше 130 нарушителей режима пребывания на заповедных территориях поймали за минувшее лето в Санкт-Петербурге. С 1 июня по 31 августа государственные инспекторы природохраны проводили рейды на особо охраняемых природных зонах, где ловили любителей шашлыков и нелегальной рыбалки.

- Было проведено 72 рейда, составлен 131 протокол об административных правонарушениях. 99 – за разведение костров и использование мангалов, 20 – за передвижение на моторной лодке по акваториям озер Лахтинский и Сестрорецкий разлив, - сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию.

Кроме этого, рыбаков-нарушителей ловили и на реке Черная, но больше всего нарушений было зафиксировано на территории заказника «Юнтоловский» (49 случаев) и памятника природы «Комаровский берег» (38).

Петербуржцы, которые не берегли природу, получили штрафы до 4 тысяч рублей. Общая сумма составила 454 500 рублей.

Отметим, что всего в семи районах Петербурга есть 15 заповедных территорий, где действует особый режим посещения.