Губернатор Санкт-Петербурга выступил с обращением по случаю Дня памяти жертв блокады

8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось блокадное кольцо. До прорыва осады город жил 872 дня. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Санкт-Петербурга и глава Законодательного собрания города выступили с обращением к жителям Северной столицы. Поводом послужила скорбная дата 8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда.

- Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! 8 сентября 1941 года – самый скорбный день в истории нашего города. 79 лет назад вокруг Ленинграда замкнулось блокадное кольцо. Начался отсчет страшных и героических 900 блокадных дней, - говорится в тексте обращения.

Глава города и спикер ЗакСа отметили, что гитлеровцам не удалось сломить волю жителей и защитников Ленинграда несмотря на все бомбежки, голод и холод, которые пришлось пережить людям.

В каждой семье есть своя история о родных, погибших или пострадавших в блокаду. Война затронула всех жителей города. И это не должно быть забыто.

- Желаем всем ленинградцам-петербуржцам мира, добра, благополучия в каждом доме и в каждой семье! – подчеркивается в обращении.