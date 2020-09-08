Более 15 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с пандемией. По данным Смольного от вторника, 8 сентября 2020 года, за последние сутки еще более 15 тысяч человек были обследованы на коронавирус. Результаты анализов будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15431 человека. Под медицинским наблюдением находится 296 человек. Из них 4 - в обсерваторе, 292 - контактные, - сообщили в администрации Северной столицы.

Отметим, что с начала осени число новых заболевших ежедневно начало увеличиваться, уже который день более 190 человек за раз. Зато статистика летальных исходов не стабильна. Так, накануне, 7 сентября, не было зафиксировано ни одной смерти.

С начала пандемии в Петербурге уже официально заразились более 38 тысяч человек, из них свыше 26,5 вылечились и более 2,5 умерли.