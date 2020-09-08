Трупы собак выбросили у шлагбаума в садоводстве в Ленинградской области

Двух мертвых собак подкинули в садоводство в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Двух мертвых собак нашли в садоводстве в Ленинградской области. В понедельник, 7 сентября 2020 года, в полицию поступило заявление от 36-летней жительницы Всеволожского района. Она просила возбудить уголовное дело в связи со своей находкой.

- Женщина пояснила, что утром в субботу, 6 сентября, в садоводстве "Колос" у шлагбаума КПП обнаружила двух собак без признаков жизни. Она созвала соседей, которые стали вместе осматривать животных, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что одна собака жива, но находится в очень тяжелом состоянии. Похоронив второе животное, они быстро отвезли еще дышащую несчастную в ветеринарную клинику во Всеволожске. Оттуда животное направили в центральную клинику в Петербурге. Однако там она скончалась.

Заявительница отметила, что перед тем как нашла собак, видела, как у КПП стоят автомобиль, принадлежащий 43-летнему жители Комунар.