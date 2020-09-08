Число заболевших коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге превысило 200 человек

Сразу 210 новых заболевших за сутки выявили в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге резко выросло число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки было зафиксировано больше 200 новых случаев, чего не происходило с 20-х чисел июля. Также подтверждены еще 20 смертей от COVID-19.

- По состоянию на 10:30 утра 8 сентября в Санкт-Петербурге отмечено 210 новых зараженных коронавирусной инфекцией пациентов, - сообщает федеральный Оперативный штаб.

Таким образом, общее число случаев в городе с начала пандемии достигло 38 218. Надо сказать, что последний раз больше 200 заболевших в Петербурге фиксировалось 19 июля, а с 20 числа количество зараженных только падало.

В середине августа был самый «низ» в 145-150 человек, а потом показатель вновь пошел в рост. Выздоравливает ежедневно от 65 до 120 пациентов. При этом специалисты пока не подтверждают вторую волну коронавируса, однако ранее власти города заявляли о подготовке к ней.

Также 8 сентября зафиксированы еще 20 смертей от COVID-19, общее число умерших достигло 2552.