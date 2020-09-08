Водитель иномарки, подравшийся с гаишниками, попал под уголовное дело

За драку с гаишниками агрессивный водитель может сесть на пять лет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

До пяти лет тюрьмы может получить 28-летний безработный петербуржец, который устроил ДТП на Каменноостровском проспекте, а потом и драку с сотрудниками полиции. Они пытались остановить вероятного виновника аварии, в которой пострадали два человека, ехавших на мотоцикле.

- По действиям агрессивного водителя было похоже, что он находится в состоянии наркотического опьянения. При задержании мужчина нанес телесные повреждения инспекторам ДПС, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После получения медпомощи, полицейские продолжили службу. А вот нарушителя отвезли в отделение. Сейчас в отношении водителя «Шкоды», врезавшегося в мотоцикл, возбуждено дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Наказание по ней предусматривает от штрафа (до двухсот тысяч рублей) до лишения свободы сроком на пять лет.