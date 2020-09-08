Смольный рассказал, где сдать кровь в Санкт-Петербурге

Петербуржцев пригласили стать донорами крови и костного мозга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге готовятся отметить всемирный день донора костного мозга, который в 2020 году выпадает на 19 сентября. В горожан будет возможность не только поделиться своей кровью, но и вступить в регистр потенциальных доноров кроветворных стволовых клеток. В рамках акции 17 сентября сотрудники института Российский НИИ гематологии и трансфузиологии будут принимать и доноров крови, и желающих вступить в регистр.

- Сегодня, когда общемировой регистр потенциальных доноров кроветворных клеток приближается к сорока миллионам, в Российском состоят чуть более ста тысяч человек. Этого недостаточно, чтобы обеспечить необходимым лечением всех нуждающихся, — отметила Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

Донором может стать любой человек старше 18 лет и весом более 50 килограммов. При себе нужно иметь паспорт.

Сдать кровь в Петербурге можно:

ПСПбГМУ им. Павлова;

ГБУ СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова;

Городской клинический онкологический диспансер, отделение переливания крови;

Трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого;

Донорский отдел Российского НИИ гематологии и трансфузиологии;

Отделение переливания крови Городской больницы №15.