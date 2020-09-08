Труп старушки неделю пролежал на углу Руставели и Луначарского в Санкт-Петербурге

Гнилой труп пенсионерки нашли на улице в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Калининского района Санкт-Петербурга обнаружил труп, который по виду, уже долго лежал на улице. Днем в понедельник, 7 сентября 2020 года, в полицию позвонил мужчина и рассказал, что нашел тело мертвого человека.

- По словам мужчины, труп лежал на углу улицы Руставели и проспекта Луначарского рядом с дорожкой в сторону железнодорожных путей, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На место прибыл наряд полиции для осмотра тела. Труп лежал в заболоченной местности в лесополосе лицом вниз. На теле была надела коричневая юбка и синяя куртка. В сумке лежали пустые бутылки.

Установить личность умершей удалось благодаря пенсионному удостоверению, найденному в вещах. Скончавшейся оказалась 85-летняя жительница Бестужевской улицы, которая числилась пропавшей без вести с 24 августа. Тело направлено в морг.