Газель снесла себе кузов под мостом на Южном шоссе

Две похожие аварии под двумя мостами за одно утро. Фото: vk.com/spb_today

Сразу два похожих ДТП с грузовиками произошли в Петербурге утром 8 сентября. И ни в одном из них не поучаствовал знаменитый Мост глупости. Во вторник за него работали переправа на Южном шоссе и коллега на Боровой улице.

- На Южном шоссе еще одна «Газелька» лишилась тента, - сообщили местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованном фото видно, что грузовичок полностью снес тентованный кузов. Видимо водитель-новичок не знал о малой высоте моста и не смотрел на знаки.

Другая авария произошла часом позже на Боровой улице. Здесь высоту кузова не рассчитал водитель КамАЗа. Он, правда, успел почти вовремя остановиться и лишь немного помял свою машину.

Напомним, что под самым знаменитым мостом по части ДТП – Мостом глупости на Софийской улице, застряли или побились уже 188 машин. Последняя авария там была всего несколько дней назад.