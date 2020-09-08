Женщина вымыла и переодела труп возлюбленного, чтобы скрыть следы убийства в Ленобласти

Жительница Ленобласти убила возлюбленного, а после вымыла его труп Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жительница Ленинградской области искупала труп, чтобы скрыть убийство. Ночью в понедельник, 7 сентября 2020 года, в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в доме по Приозерной улице поселка Снегиревка было обнаружено тело 43-летнего мужчины. С первого взгляда казалось, что он умер сам.

- Тело мужчины обнаружили в квартире, которая принадлежала его скончавшейся матери. Труп направили в морг, чтобы установить причины смерти, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Однако, когда судмедэксперты сняли одежду с умершего, то увидели у него глубокие раны в животе.

Полиция быстро вышла на 334-летнюю сожительницу умершего. Выяснилось, что днем в субботу, 6 сентября, влюбленные вместе выпивали и начали ссориться. Женщина пырнула возлюбленного ножом в живот, а когда тот умер, вымыла и переодела его, чтобы скрыть следы убийства.

Сейчас подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело. Полиция изучает улики, которые женщина не успела отмыть.