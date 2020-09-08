Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь

9 сентября мост через Свирь разведут на два часа. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Автомобилистов Петербурга и Ленинградской области, которые ездят по Мурманскому шоссе (федеральная автодорога «Кола») предупреждают об очередном перекрытии трассы. Ради пропуска каравана судов 9 сентября на два часа разведут мост через реку Свирь и, как следствие, остановят движение транспорта.

- В период с 08:50 до 10:50 для прохода вниз по реке состава «ОТА-БАРС» + «ВЭШ-97037» + «РЕЙДОВЫЙ-210» с максимальным высотным габаритом 21,2 метра будет производиться разводка моста, расположенного на 236-м километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

В ведомстве напоминают, что подъемный мост является совмещенным и предназначен для автомобильного и ж/д транспорта. Переправа находится в ведении РЖД.

Водителям советуют заранее планировать маршрут и просят прощения за возможные неудобства.