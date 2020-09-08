МЧС предупредило о надвигающемся урагане на Ленинградскую область

Синоптики прогнозируют два дня сильного ветра и проливных дождей в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство чрезвычайных ситуаций Ленинградской области предупредило местных жителей о надвигающейся непогоде. Согласно прогнозу синоптиков, 10 и 11 сентября 2020 года, в регионе будет бушевать сильный ветер в сопровождении ливней.

- 10 сентября на территории Ленинградской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни. Днем местами порывы ветра до 15-20 метров в секунду. 11 сентября шторм сдвинется в основном в восточную часть региона, - рассказали в МЧС.

Местным жителям напомнили, что во время урагана и проливного дождя повышается вероятность ДТП, ЧП на воде и в воздухе. Лучше всего в непогоду оставаться дома.

Автомобилистам советуют отказаться от поездок на личном транспорте, либо избегать подтопленные участки и не парковать машину рядом с деревьями и плохо закрепленными конструкциями.