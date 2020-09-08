Начальника колонии задержали с взяткой в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника УФСИН, подозреваемого в получении взятки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело на сотрудника УФСИН. В понедельник, 7 сентября 2020 года, 37-летнего начальника исправительного центра при колонии номер 5 задержали с поличным в момент получения взятки. За определенную сумму денег он обещал улучшить условия прибывания одного из подозреваемых.

- Подозреваемый потребовал от осужденного мужчины взятку в сумме 100 тысяч рублей за разрешение проживания за пределами исправительного центра для осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных работ, угрожая ухудшением условий отбывания наказания, - рассказали в ведомстве.

7 сентября он договорился о встрече в паркинге гипермаркета «Лента», расположенном на проспекте Обуховской обороны, где получил от знакомого обвиняемого деньги. Однако только 30 тысяч оказались настоящими, а 70 тысяч - муляжом. После того, как мужчина взял деньги, его сразу же задержали.

На данный момент уже возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.