КАД встал в огромную пробку на 7,5 часов 8 сентября в Санкт-Петербурге

КАД встал в рекордно долгую пробку 8 сентября 2020 года в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Пробка на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге в районе Вантового моста уже третью неделю мешает автомобилистам. Однако во вторник, 8 сентября 2020 года, она побила все рекорды. Затор держится уже более 7,5 часов с раннего утра.

- В 7:30 наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД внутренняя сторона, Большой Обуховский мост (Вантовый), и далее от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой. Длина пробки — 7,7 километров, - сообщил сервис "Яндекс".

И если обычно пробки в городе "живут" по 1-3 часа, то этот затор оказался куда плотнее. К 15:00 ситуация на кольцевой так и не изменилась. Машины до сих пор стоят плотной вереницей те же 7,7 километров.

В целом по городу загруженность дорог оценивается в 4 балла. Ожидается, что пробки начнут расти в ближайший час и к 18 часам достигнут пика в 6 баллов.