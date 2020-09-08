Огромную незаконную свалку нашли в Шушарах

Незаконную свалку в 1,5 тысячу квадратных метров нашли в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге, поселке Шушары, нашли очередную незаконную свалку. На горы мусора жаловались местные жители, и во вторник, 8 сентября 2020 года, комитет по природопользованию выехал на место, чтобы провести проверку. Оказалось, что свалка выросла на 1,5 тысячи квадратных метров на территории в промышленной зоны.

- Каждый должен понимать неотвратимость наказания за подобные действия и последствия. Виновное лицо в данном случае может понести ответственность не только по административной, но и по уголовной статье - нанесен существенный ущерб окружающей среде. Также виновник будет обязан привести участок в надлежащее состояние, - заявил заместитель председателя Комитета по природопользованию Александр Кучаев.

Специалисты взяли пробы со свалки, чтобы определить класс опасности отходов. Известно, что та территория находится в собственности юрлица, которое сдает землю в аренду.