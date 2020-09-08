Названы вакансии с самой высокой зарплатой в Санкт-Петербурге

Простые работяги всегда нужны, но и платят тут не как айтишникам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Специалисты по подбору персонала вновь определили самые привлекательные вакансии в Санкт-Петербурге. Как и следовало ожидать, больше всего в городе зарабатывают айтишники. Разработчикам программного обеспечения готовы платить до 500 тысяч рублей. Чуть меньше получают директора и управленцы.

- Количество вакансий, размещенных в Петербурге, от месяца к месяцу продолжает расти. В августе появилось на 20% больше рабочих мест, чем в июле, - сообщает пресс-служба рекрутингового сервиса Head Hunter.

В последний летний месяц чаще всего работодатели искали специалистов гостинично-ресторанного бизнеса (+88%), домашний (+56%) и рабочий персонал (+26). Но и зарплаты тут не айтишные.

При этом упала конкуренция. Если раньше на одну вакансию приходилось 17 резюме, то сейчас – 8,6.

Проще всего устроиться рабочему персоналу, страховщикам, специалистам автомобильного бизнеса и IT. А вот молодежь без опыта берут на работу не слишком охотно.

Средняя предлагаемая заплата по городу в августе составила 46 530 рублей.