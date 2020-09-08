Школьница оказалась в больнице из-за залившего глаза антисептика

Брызнувший в глаза антисептик отправил школьницу на больничную койку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские проверяют инцидент с госпитализацией из школы ученицы второго класса. Девочку привезли в одну из городских больниц с ожогом роговицы глаза. Причиной стало попадание антисептика.

- Восьмилетняя девочка попала в больницу еще второго сентября. Одноклассник девочки попал ей в правый глаз антисептиком для рук, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Впрочем, по словам мамы пострадавшей школьницы, все произошло случайно. Другой ребенок воспользовался аэрозолем с дезинфицирующей жидкостью, а брызги попали в лицо девочке.

Ее быстро отправили в медкабинет, откуда, для подстраховки, отвезли в больницу. Сейчас состояние здоровья второклашки не вызывает опасений. Писать заявление в полицию по поводу ЧП родители не собираются.