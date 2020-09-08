Мужчину задержали по горячим следам после убийства человека в Кронштадте

В Кронштадте задержали мужчину, порезавшего двух человек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В городе Кронштадт, что в Санкт-Петербурге, сотрудники Росгвардии оперативно задержали мужчину, подозреваемого в убийстве одного человека, и тяжелом ранении другого. В ночь на вторник, 8 сентября 2020 года, патрульные получили сообщение о поножовщине в одной из квартир дома на Флотской улице и поспешили туда

- Оказалось, что неизвестный порезал мужчину и женщину в квартире, после чего сбежал с места преступления, - рассказали в Росгвардии.

Из квартиры пострадавших госпитализировали. Однако мужчина скончался в машине по пути в больницу. Раненная женщина находится под наблюдением медиков.

Установив приметы и описание преступника, наряд вневедомственной охраны приступил к его розыску. Вскоре подозреваемого задержали около одного из домов на улице Восстания в Кронштадте, повязали и отвели в отдел полиции.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего.