Памятник блокадным водителям открыли в деревне Кобона в Ленобласти

Памятник блокадным водителям появился в деревне Кобона. Фото: Администрация ЛО

8 сентября в городе на Неве отмечают скорбную дату – День памяти жертв блокады. Ровно 79 лет назад началась страшная осада города, стоившая жизни сотням тысяч человек. Но были и спасенные, который вывезли по Дороге жизни. Ее героями стали блокадные водители полуторок, памятник которым открыли в деревне Кобона Кировского района Ленобласти.

- Место выбрано неслучайно. Многие ленинградцы были спасены через Кобону, именно здесь заканчивалась Дорога жизни, - отметил на церемонии глава областного Комитета по культуре Владимир Цой.

Сам монумент представляет собой металлический профиль грузовика-полуторки и статую стоящего перед ним закутанного в шаль ребенка.

Как вспомнил один из инициаторов установки памятника, эвакуированный в детстве из Ленинграда, надежды спастись было мало: «Но когда мы ступили сюда, тогда стала в душе расцветать вера в то, что жизнь спасена».

Средства на установку памятника собрал поэт Александр Городницкий, а скульпторы выполнили работу бесплатно.